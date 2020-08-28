Склонность мужчин использовать перед сном смартфоны приводит к снижению качества спермы. К такому выводу пришли ученые из Академического колледжа Тель-Хай в Израиле. Результаты их исследований опубликованы в журнале Sleep.

Авторы работы проанализировали образцы спермы 116 мужчин в возрасте 21-59 лет. Их опросили, как они спят и как часто пользуются гаджетами и электроникой устройствами перед сном. Оказалось, что у любителей полежать в постели с телефоном сперматозоидов меньше, а скорость их движения ниже, чем у респондентов с более здоровыми привычками. Кроме того, сперма была лучше у мужчин, которые спали дольше.

Ученые связывают снижение мужской фертильности с воздействием коротковолнового излучения от смартфонов и планшетов. Ранее ученым удалось доказать, что качество спермы снижает электромагнитное излучение, генерируемое при беспроводной связи, например Wi-Fi.

Ранее "Подробности" сообщали, что качество спермы ухудшает Wi-Fi , жирная пища, продукты из сои, пестициды, антибиотики, антидепрессанты и избыточный вес мужчин.