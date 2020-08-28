Киев попадет в рейтинг лучших городов мира [ Редактировать ]
Украинская столица через 5 лет может попасть в топ-100 городов мира.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, в Киеве на протяжении шести лет готовили план развития города, который позволит войти в мировой топ.
В Киеве 1667 км дорог. Почти тысячу километров из них мы отремонтировали. Мы достроим Подольско-Воскресенский мостовой переход... Начали обновления и других мостов через Днепр, строительство транспортных развязок и перехватывающих паркингов на въездах в города. Продолжается обустройство велосипедных дорожек.
Кличко добавил, что на месте "хрущевок" должны появиться комфортные жилые комплексы. А на месте промзон - инновационные, технологические и бизнес-парки, художественные комплексы. При этом высотную застройку в центре запретят.
Ранее мы писали о том, что стало известно, когда в Украине появится 5G интернет. Операторы ожидают появления в Украине 5G в 2023 году.
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