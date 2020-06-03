Коммерческое использование сетей 5G начнется с 2023 года, а интернет в киевском метрополитене может появится в последнем квартале 2020 года. Об этом заявил СЕО "Киевстар" Александр Комаров в интервью для ain.ua, передает internetua.com.

"Я считаю, что где-то в 2022 году должны пройти аукционы на частоты и лицензии, и где-то с 2023 года начнется строительство, точнее коммерческая эксплуатация сетей 5G. Я не очень верю в какое-то масштабное, ковровое строительство 5G по Украине. Слишком низкий покупательский спрос, то есть объективно, мы страна с самым низким чеком в Европе от одного абонента", - объясняет Комаров.

По его словам, 5G станет скорее необходимым для операторов, нежели для пользователей.

"Мы видим точки концентрации наших абонентов, особенно в больших городах, и понимаем, что упремся в возможности LTE: технология просто не сможет обслужить спрос. Вот тогда мы и начнем достраивать 5G", - рассказывает СЕО оператора.

Также Комаров отмечает, что из-за "карантинного" простоя метро план по проведению мобильного интернета движется с опережением в один квартал.

"Изначальный план - первый квартал следующего года. Пока мы уже по тем темпам, по которым мы двигаемся, все три оператора, то выходим на последний квартал этого года", - подытожил Комаров.

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