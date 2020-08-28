Сергій Каплін закликав зупинити підвищення тарифів на газ для населення [ Редактировать ]
Соціальна підтримка - замість підвищення тарифів. У "Партії простих людей" вимагають заборонити здорожчання комуналки в умовах пандемії коронавірусу. Натомість - пропонують заощадити на утриманні чиновників.
Сергій Каплін, лідер "Партії простих людей":
Запровадити мораторій на будь-яке збільшення тарифів протягом всієї пандемії, протягом всього карантину. Ми чітко розуміємо, що велика кількість людей втратила роботу, ми чітко розуміємо що велика кількість людей втратила зарплату, ми чітко розуміємо що велика кількість пенсіонерів повинна ділитися зі своїми безробітними дітьми своїми мізерними пенсіями, ми розуміємо що "ліг" малий середній і великий бізнес. Підіймати тарифи для цих людей є абсолютно аномальним і не нормальним.
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