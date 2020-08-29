Заклади освіти отримали "карантинні" рекомендації для початку навчання з 1 вересня [ Редактировать ]
Новий день - новий рекорд. Майже дві з половиною тисячі українців заразилися коронавірусом за минулу добу. Найбільше хворих у Києві - 265 випадків, не надто відстають Харківська й Тернопільська області. Протягом доби COVID-19 забрав 41 життя.
На тлі постійного погіршення статистики, у МОЗ особливо наголошують на дотриманні санітарних правил у школах, адже наступного вівторка розпочнеться навчальний рік. А це означає ще більшу небезпеку поширення хвороби. Тож чиновники вже надіслали правила до навчальних закладів. Одне з головних - розведення у часі уроків для різних класів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Для нас це дуже важливо, щоб був різний час початку та закінчення занять для різних класів. Перерви також у різний час. Для чого це робиться - для того, щоб було менше контактів між нашими дітьми і уникати будь яких скупчень. Якщо ми кажемо про різний час, то це може бути 15 хвилин. Але все це вже зменшує ризик інфікування.
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