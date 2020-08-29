Новий день - новий рекорд. Майже дві з половиною тисячі українців заразилися коронавірусом за минулу добу. Найбільше хворих у Києві - 265 випадків, не надто відстають Харківська й Тернопільська області. Протягом доби COVID-19 забрав 41 життя.

На тлі постійного погіршення статистики, у МОЗ особливо наголошують на дотриманні санітарних правил у школах, адже наступного вівторка розпочнеться навчальний рік. А це означає ще більшу небезпеку поширення хвороби. Тож чиновники вже надіслали правила до навчальних закладів. Одне з головних - розведення у часі уроків для різних класів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: