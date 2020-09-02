Кто может сдать ПЦР-тест бесплатно [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кто может бесплатно пройти тестирование на наличие коронавируса методом ПЦР.
Он отметил, что Украина значительно увеличила количество лабораторий и таких тестирований.
"Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первое, это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Второе, это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица, с подтвержденным случаем", - сказал Ляшко.
Он отметил, что сейчас в стране существует 104 вирусологических лабораторий, которые проводят тестирование методом ПЦР.
Ранее сообщалось, что карантин из-за пандемии коронавируса в Украине продлили до 1 ноября.
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