Кабмін вирішив подовжити карантин до першого листопада [ Редактировать ]
І власне, на цьому тлі сьогодні Кабмін вирішив подовжити карантин до першого листопада.
Та ще й посилити обмеження. Насамперед Україна на місяць закриває свої кордони для іноземців. Заборона діятиме з 29 серпня по 28 вересня і навіть для тих, хто приїздить із "зелених" країн. Але обмеження не стосуються студентів, дипломатів, людей, які працюють в Україні, представників міжнародних місій та іноземців, що їдуть через країну транзитом. А також білорусів. Для них український кордон буде відкритий попри карантин. Щодо заборон всередині країни, то обмеження посилять навіть в "зелених" зонах. Урядовці хочуть накласти табу на розваги.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Отже, що пропонується: обмежувальні заходи посилити на регіонах, де встановлений зелений рівень епідеміологічної небезпеки, а саме заборонивши проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Ми всі розуміємо і бачимо, як працюють сьогодні окремі розважальні заклади - нічні клуби зокрема: абсолютно без дотримання масочного режиму, без дотримання соціального дистанціювання. Це сприяє тому, що ми бачимо сьогодні у нашій щоденній статистиці по зростанню захворюваності.
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