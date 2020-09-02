В Киеве на Печерске горела многоэтажка элитного ЖК Taryan Towers (видео) [ Редактировать ]
В Киеве произошел пожар в элитной новостройке Taryan Towers на Печерске, по состоянию на сейчас пожарные ликвидировали огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook.
В 20:19 поступило сообщение о пожаре в новостройке на ул. Иоанна Павла ll, 12. В 20:56 пожар был ликвидирован.
К месту вызова немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных частей. По прибытию было установлено, что пожар возник в новостройке на 34-м этаже 34-х этажного дома. Во время ремонтных работ произошло возгорание фасадного утеплителя на площади 15 кв. м.
На месте происшествия было привлечено 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава подразделений Главного управления ГосЧС Украины в г. Киеве.
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.
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