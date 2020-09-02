Пожар под Харьковом полностью уничтожил село [ Редактировать ]
В Харьковской области из-за пожара, возникшего в Двуречанском лесничестве, полностью уничтожен населенный пункт. Пожар продолжают тушить. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.
Глава ОГА не рассказал, какой именно населенный пункт был уничтожен огнем, но добавил, что в еще в двух селах есть места возгорания.
"Сейчас жертв нет, количество пострадавших выясняется", - отметил он.
Пожар продолжают тушить наземная техника, авиация и пожарный поезд.
Ранее мы писали, что полиция открыла дело из-за пожаров под Харьковом.
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