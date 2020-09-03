В Луганской области сгорел человек [ Редактировать ]
В Луганской области в результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Всего было ликвидировано 16 пожаров. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов.
По состоянию на сейчас продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станичо-Луганском районах.
К тушению пожаров задействованы 378 человек и 68 единиц техники от ГСЧС. С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечены 135 человек и 27 ед. техники из Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областей.
Ранее мы писали, что полиция открыла дело из-за пожаров под Харьковом.
по теме
Україна у вогні: на Харківщині та Луганщині спалахнули масштабні пожежі
Чи вдасться не повторити помилок минулих пожеж?
Посыпалась штукатурка: громкий треск "заставил" жителей многоэтажки покинуть квартиры
На головы некоторых жителей посыпалась штукатурка
На известном авторынке в Харькове прогремел взрыв
В ночь на четверг, 3 сентября, в Харькове, на территории авторынка Барабашово, прогремел взрыв
Под Киевом в кафе прогремели выстрелы, есть раненые
В Киевской области, в городе Украинка, произошла стрельба в кафе
Под Сумами полицейский взял на мушку женщину с ребенком
В Сумской области, в Путивле, на входе в супермаркет произошел конфликт