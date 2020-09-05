Десятки домов остались без света в центре Киева [ Редактировать ]
В центре Киева пропало электричество из-за аварийного отключения распределительного оборудования. Об этом в Facebook написала пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети".
Без электроснабжения остались 34 дома и 12 учреждений на улицах Крещатик, Дарвина, Бессарабская и Шелковичная.
На данный момент компания работает над ремонтом оборудования и переключением зданий на резервное питание.
Ранее сообщалось, что в Украине существенно подорожает электричество: названа причина.
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