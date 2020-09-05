В центре Киева пропало электричество из-за аварийного отключения распределительного оборудования. Об этом в Facebook написала пресс-служба компании "ДТЭК Киевские электросети".

Без электроснабжения остались 34 дома и 12 учреждений на улицах Крещатик, Дарвина, Бессарабская и Шелковичная.

На данный момент компания работает над ремонтом оборудования и переключением зданий на резервное питание.

Ранее сообщалось, что в Украине существенно подорожает электричество: названа причина.