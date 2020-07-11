В Украине существенно подорожает электричество: названа причина [ Редактировать ]
В Украине с 1 августа тариф госкомпании НЭК "Укрэнерго" вырастет на 54,6%, до 240,23 грн/МВт-ч без НДС. Такое решение в субботу, 11 июля, приняла Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. Передает "Корреспондент".
Тариф увеличен для погашения долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников через госпредприятие Гарантированный покупатель.
Стоит отметить,что ранее исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.
Напомним, ранее мы сообщали, почему подорожает электричество для населения.
Читайте также, в Киеве повысили тарифы на воду.
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