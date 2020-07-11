В Украине с 1 августа тариф госкомпании НЭК "Укрэнерго" вырастет на 54,6%, до 240,23 грн/МВт-ч без НДС. Такое решение в субботу, 11 июля, приняла Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг. Передает "Корреспондент".

Тариф увеличен для погашения долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников через госпредприятие Гарантированный покупатель.

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Стоит отметить,что ранее исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тарифы на электроэнергию для населения повышать не будут.

Напомним, ранее мы сообщали, почему подорожает электричество для населения.

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