В Калифорнии "огненное кольцо" пленило людей [ Редактировать ]
В американском штате Калифорния десятки людей оказались в огненном кольце из-за лесных пожаров.
Об этом сообщает BBC.
Так, спасатели не называют число попавших в ловушку, однако продолжают эвакуировать людей, число которых уже составило 63 человека. На данный момент два человека получили серьезные ранения, еще 10 получили травмы средней тяжести.
Отмечается, что пожар в этом районе начался в пятницу и к воскресенью распространился на территорию свыше 2 тысяч гектаров. В связи с этим губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. Температура в штате достигнет 49 градусов тепла.
Напомним, в Калифорнии вспыхнули лесные пожары с новой силой. Эти пожары являются одними из самых масштабных за всю историю штата Калифорния.
по теме
В Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность
О ситуации рассказали в ГСЧС
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности
У Каліфорнії з вогняної пастки евакуювали двох рятувальників (відео)
На півночі Каліфорнії палає понад тисячу 300 квадратних кілометрів - це найбільша пожежа в історії Штату
У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан
Влада рекомендувала тамтешнім жителям переїхати в безпечніші місця. Полум'я намагаються приборкати пожежники, втім, поки що марно