В американском штате Калифорния десятки людей оказались в огненном кольце из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает BBC.

Так, спасатели не называют число попавших в ловушку, однако продолжают эвакуировать людей, число которых уже составило 63 человека. На данный момент два человека получили серьезные ранения, еще 10 получили травмы средней тяжести.

Отмечается, что пожар в этом районе начался в пятницу и к воскресенью распространился на территорию свыше 2 тысяч гектаров. В связи с этим губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. Температура в штате достигнет 49 градусов тепла.

Напомним, в Калифорнии вспыхнули лесные пожары с новой силой. Эти пожары являются одними из самых масштабных за всю историю штата Калифорния.