В американском штате Калифорния лесные пожары охватили около 4,8 га. Местные власти эвакуировали 7,8 тысячи человек, пишет CNN.

#AppleFIRE photo, taken by Ted Schaffer from the Perris Metrolink Station off of Case Rd. last night. pic.twitter.com/H7ufHVaVcL

По данным пожарной службы, лесные пожары начались еще в пятницу, 31 июля. В результате возгораний было уничтожено семейный дом и две хозяйственные постройки.

Как сообщил представитель пожарной охраны Роб Розен - всем пострадавшим от пожара были предоствлены места в местных гостиницах и в средней школе города Бомонт, где были созданы центры эвакуации.

Отмечается, что из-за жары, низкую влажность и морские ветра существует большая угроза распространения пожара.

#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.



Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT