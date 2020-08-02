В Калифорнии вспыхнули мощные лесные пожары: тысячи людей эвакуировали [ Редактировать ]
В американском штате Калифорния лесные пожары охватили около 4,8 га. Местные власти эвакуировали 7,8 тысячи человек, пишет CNN.
#AppleFIRE photo, taken by Ted Schaffer from the Perris Metrolink Station off of Case Rd. last night. pic.twitter.com/H7ufHVaVcL— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020
По данным пожарной службы, лесные пожары начались еще в пятницу, 31 июля. В результате возгораний было уничтожено семейный дом и две хозяйственные постройки.
Как сообщил представитель пожарной охраны Роб Розен - всем пострадавшим от пожара были предоствлены места в местных гостиницах и в средней школе города Бомонт, где были созданы центры эвакуации.
Отмечается, что из-за жары, низкую влажность и морские ветра существует большая угроза распространения пожара.
#AppleFIRE [UPDATE] 8:00 p.m. 08/01/2020 - The Apple Fire is now 12,000 acres and remains 0% contained.— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020
Several EVACUATION ORDERS and warnings remain in place. Please visit https://t.co/NNPcufL1ea to search if your address is in an evacuation area. pic.twitter.com/qyV6NMUUqT
Как сообщили в Лесной службы, по состоянию на 2 августа пожары сожгли более 20 516 акров и пока ликвидировать их не удалось.
#AppleFire [UPDATE] Approximately 2,586 homes totaling approximately 7,800 people are under evacuation orders. pic.twitter.com/XTZRzBV7of— CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 2, 2020
Так как большая часть северо-восточного и восточного края, где свирепствует пожар находится на крутых, неровных склонах холмов, что делает его недоступным для пожарных машин.
В настоящее время в борьбе с огнем участвуют 20 экипажей, 6 вертолетов, 178 двигателей и 19 водных соревнований.
А также, огонь укрощают около 375 спасателей на местах пожаров, а также вертолеты и бульдозеры.
Напомним, ранее мы сообщали о возможных землетрясениях в Украине.
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