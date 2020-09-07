18-летний Василий Вовчок уже третий год борется со страшной болезнью - острым Т-клеточным лимфобластным лейкозом. Как только кажется, что болезнь отступила - она ​​снова дает о себе знать. Сейчас парень находится на вынужденном лечении в городе Памплона, в Испании.

Ему провели трансплантацию костного мозга от донора из семьи. Все время пациент находился под наблюдением врачей и проходил регулярные плановые осмотры и казалось, все шло к долгожданному выздоровлению и возвращению домой. Буквально за два дня ситуация кардинально изменилась - произошел ранний рецидив.

Врачи провели пункцию, в которой обнаружили, что центральная нервная система не поражена. На фоне всех результатов врачами было принято решение провести курс препарата химиотерапии, который пациент еще не принимал.

План состоит в том, чтобы провести курс химиотерапии и при хороших результатах продолжить комбинированное лечение по переливанию лимфоцитов от родственного донора.

К сожалению мы понимаем, что эта болезнь очень агрессивная и непредсказуемая, всегда существует риск рецидива.

Василий уже прошел первый этап химиотерапии и сейчас остается мало времени, чтобы приступить ко второму этапу, который предварительно нужно оплатить.

Сейчас семье необходимо собрать непосильную сумму средств - 34 000 евро, чтобы поддержать лечение за рубежом и бороться за жизнь. Семья "обращается ко всем неравнодушным и просит о помощи.