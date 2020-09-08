Майк Тайсон назвал своих любимых современных боксеров [ Редактировать ]
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал боксеров, за которыми ему интересно наблюдать на ринге. Об этом сообщает ESPN Ringside.
Список "любимчиков" Тайсона возглавил 32-летний украинец Василий Ломаченко, которому принадлежат чемпионские пояса в легком весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
За Ломаченко интересно наблюдать. Дэвин Хэйни хорош, Шакур (Стивенсон) тоже хорош. Тот парень из Балтимора тоже в порядке (Джервонта Дэвис - ред.), Эррол Спенс по-настоящему хорош, (Теренс) Кроуфорд. Есть много хороших бойцов. Вот тот малыш Райан Гарсия - очень крутой парень!
На профессиональном ринге 54-летний Майк Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. Еще 2 боя были признаны несостоявшимися. Последний бой "Железный Майк" провел в 2005 году, уступив Кевину Макбрайду.
Майк Тайсон - абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987-1990), чемпион мира по версиям WBC (1986-1990, 1996), WBA (1987-1990, 1996) и IBF (1987-1990). До Флойда Мейвезера Тайсон был самым высокооплачиваемым боксёром в истории.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко (14-1, 10 KO) и Теофило Лопес (15-0, 12 KO) подписали контракт на бой, который состоится 17 октября.
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