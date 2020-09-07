Ломаченко и Лопес подписали контракт на бой [ Редактировать ]
Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA, WBO украинец Василий Ломаченко и обладатель пояса IBF кубинец Теофимо Лопес подписали контракт на объединительный бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Об этом в Twitter сообщила промоутерская компания Top Rank, пообещав позже предоставить больше деталей о бое.
Поединок запланирован на 17 октября. Он состоится внутри арены MGM Grand в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что появился новый претендент на бой с Ломаченко.
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