Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон встретится на ринге с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Брайан Томас Абкер. Ветераны бокса ведут переговоры о бое, который может состояться в сентябре 2020 года в США.

На профессиональном ринге 54-летний Майк Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел 2 поражения. Еще 2 боя были признаны несостоявшимися. Последний бой "Железный Майк" провел в 2005 году, уступив Кевину Макбрайду.

51-летний Джонс завершил выступать в 2018 году, одержав победу над Скоттом Сигмоном в бою за титул чемпиона мира по версии WBU. За свою профессиональную карьеру одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел 9 поражений. Слухи о возможном бое с Тайсоном он прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс".

Да, это правда, Майк - легенда. Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающий выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет.

Ранее стало известно, что Майк Тайсон согласился провести поединок с белой акулой. Встреча состоится 9 августа в рамках шоу телеканала "Дискавери" под названием "Неделя акул". О правилах поединка пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон будет выращивать марихуану.