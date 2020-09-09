Дело Шеремета: названы судьи и присяжные [ Редактировать ]
В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета определили судей и основной состав присяжных. Об этом сообщает юридическая фирма "Сенс Консалтинг", которая занимается защитой Антоненко, причастного к делу.
В заседании 4 сентября судья определила двух присяжных из семи, остальные пять присяжных 9 сентября жеребьевкой разделились на трех основных и двух запасных. По автораспределению от 9 сентября определены трое основных присяжных: Григорий Валерьевич Фирсов; Наталья Александровна Глоба; Юрий Иванович Михайленко. И двое запасных - Юрий Александрович Федоренко и Людмила Михайловна Яковенко.
Дело по существу будет рассматривать суд присяжных в составе двух профессиональных судей - Оксаны Голуб и Марины Антонюк - и трех присяжных: Григория Фирсова, Наталии Глобы и Юрия Михайленко.
В "Сенс" консалтинг отметили, что приговор будет приниматься простым большинством. При этом двое запасных присяжных должны присутствовать во время всех заседаний, но участия в голосовании принимать не будут.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре прошлого года правоохранители задержали по подозрению в его убийстве трех человек - врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
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