В Україні за останню добу додалося понад дві з половиною тисячі хворих на Ковід. Найбільше, в Києві, на Харківщині, Тернопільщині та Львівщині. В Мінохорони здоров'я заявили, що "червону зону" карантинних обмежень можуть запровадити в усіх областях, якщо епідситуація погіршиться, але поки що таких передумов немає.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: