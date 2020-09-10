Україна може пишатися відсотком летальності від коронавірусу - Максим Степанов [ Редактировать ]
В Україні за останню добу додалося понад дві з половиною тисячі хворих на Ковід. Найбільше, в Києві, на Харківщині, Тернопільщині та Львівщині. В Мінохорони здоров'я заявили, що "червону зону" карантинних обмежень можуть запровадити в усіх областях, якщо епідситуація погіршиться, але поки що таких передумов немає.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо, наприклад подивитися на в цілому по країні на відсоток летальності від коронавірусної хвороби, то нам є чим пишатися - у нас один із найнижчих відсотків в Європі - 2,1%. Це той відсоток летальності, який є на сьогоднішній день в нашій країні. Більш того, якщо порівняти це з початком квітня, відсоток летальності був 3%. А зараз 2,1% - майже на 30% знизився.
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