Киев попал в "оранжевую зону" карантина [ Редактировать ]
Согласно новому зонированию, Киев попал в "оранжевую зону" карантина. Такое решение приняла Комиссия ТЭБ и ЧС. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.
В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров.
Также запрещена деятельность хостелов и гостинец, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.
Ранее стало известно, что МОЗ не исключает режим "красной зоны" для всей Украины.
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