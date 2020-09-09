МОЗ не исключает режим "красной зоны" для всей Украины [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины. Это возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".
По состоянию на 8 сентября в Украине 74 тысячи активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.
"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - добавили в ведомстве.
При этом правительство и дальше планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области зафиксировали антирекорд по новым зараженным COVID-19.
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