Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов обсудил со своим немецким коллегой возможность поставки на территорию Украины вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, переговоры министров состоялись в день телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером Ангелой Меркель.

В центре внимания - обеспечение Украины вакциной против COVID-19. Рассчитываем на солидарность немецких друзей!

Мельник добавил, что Украина надеется на солидарность от Германии.

Сьогодні відбулися переговори не лише двох лідерів - Президента @ZelenskyyUa і Канцлера А.Меркель, але й міністрів охорони здоров‘я - Максима Степанова і Єнса Шпана (ХДС). У центрі уваги - забезпечення України вакциною проти #COVID2019. Розраховуємо на солідарність 🇩🇪друзів! pic.twitter.com/o2OJ9ABi0c — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 10, 2020

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