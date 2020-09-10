Германия поставит Украине вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов обсудил со своим немецким коллегой возможность поставки на территорию Украины вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
По его словам, переговоры министров состоялись в день телефонного разговора президента Владимира Зеленского с канцлером Ангелой Меркель.
В центре внимания - обеспечение Украины вакциной против COVID-19. Рассчитываем на солидарность немецких друзей!
Мельник добавил, что Украина надеется на солидарность от Германии.
Сьогодні відбулися переговори не лише двох лідерів - Президента @ZelenskyyUa і Канцлера А.Меркель, але й міністрів охорони здоров‘я - Максима Степанова і Єнса Шпана (ХДС). У центрі уваги - забезпечення України вакциною проти #COVID2019. Розраховуємо на солідарність 🇩🇪друзів! pic.twitter.com/o2OJ9ABi0c— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) September 10, 2020
Читайте также, Украина принимает участие в программе Всемирной организации здравоохранения по глобальному доступу к вакцине от коронавируса.
по теме
К ослаблению карантина не готовы почти двадцать регионов
Там значительно превышается показатель заболеваемости на 100 тысяч человек.
Коронавирус "приумножил" госпитализацию в Украине
Такую информацию сообщил Максим Степанов
Минздрав приумножит больничные места для больных с COVID-19
В некоторых регионах заполненность коек составляет около 60-65%.
Коронавирус в Украине: Минздрав сделал заявление
Украина столкнется с дефицитом врачей
МОЗ закликає українців вакцинуватися від грипу
Людей, які входять у групу ризику, вакцинувати обіцяють робити безкоштовно, адже якщо дві епідемії COVID-19 і грипу вируватимуть одночасно, результат може бути непередбачуваним