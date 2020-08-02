Министерство здравоохранения Украины имеет договоренности со всеми возможными производителями противокоронавирусной вакцины.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, как только препарат появится, Украина как можно быстрее его получит.

Мы активно проводим политику по договоренности о поставке вакцин в Украину, как только они появятся. Со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину.

Отмечается, что страна может быть одной из первых, кто получит готовую вакцину.

Ранее мы писали, что Украина участвует в программе ВОЗ по распределению вакцины от коронавируса. Пока сложно спрогнозировать какой именно будет вакцина.