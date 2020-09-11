Карантин в мир: Украина обновила "красный" и "зеленый" списки стран [ Редактировать ]
В пятницу, 11 сентября, Минздрав опубликовал обновленный перечень стран "красной" и "зеленой" зон. В списке приведены данные о 194 государствах, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.
В списке указана информация о количестве активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. населения в каждой стране.
Отмечается, что в Украине по состоянию на 11 сентября этот показатель составляет 88,1 активный случай на 100 тыс. населения. В перечне Минздрава Украина отнесена к "зеленой" зоне.
В то же время к "красной" зоне отнесены 46 стран, в частности, Молдова, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Франция, США.
В "зеленом" списке в числе других стран, Румыния, Албания, Венгрия, Чехия, Беларусь, Турция, Греция, Египет.
Еще о 15 странах нет данных о заболеваемости COVID-19.
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