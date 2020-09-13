Во Львове, 13 сентября, после длительного лечения, от коронавируса скончался главный педиатр, главный специалист управления здравоохранения Львовского горсовета - Богдан Романович Остальский. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Также, о смерти Остальского написал и мэр Львова Андрей Садовый, выразив свои соболезнования семье доктора.

Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с вами, Богдан Романович. Вечная память!

Стоит отметить, что Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.

Напомним, ранее в Николаеве от коронавируса умер известный хирург.

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