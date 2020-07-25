Вечером 25 июля от коронавируса умер Антон Худаев - врач национальной команды по футболу, у него остановилось сердце. Об этом сообщили на официальном сайте "Метталист 1925"

Как сообщали в ассоциации Худаев заразился коронариусом и вирус поразил 70% его легких.

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Он находился под аппаратом ИВЛ, врачи боролись за его жизнь, но не смог преодолеть болезнь.

Стоит отметить, что Антон Худаев более 20 лет был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016 года.

Худаеву недавно исполнилось всего лишь 48 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что легендарный футболист заболел коронавирусом.

Как мы ранее писали, в жутком ДТП погиб известный футбольный тренер.