Коронавирус "убил" врача украинской сборной по футболу [ Редактировать ]
Вечером 25 июля от коронавируса умер Антон Худаев - врач национальной команды по футболу, у него остановилось сердце. Об этом сообщили на официальном сайте "Метталист 1925"
Как сообщали в ассоциации Худаев заразился коронариусом и вирус поразил 70% его легких.
Он находился под аппаратом ИВЛ, врачи боролись за его жизнь, но не смог преодолеть болезнь.
Стоит отметить, что Антон Худаев более 20 лет был врачом харьковского "Металлиста", в сборной - с 2016 года.
Худаеву недавно исполнилось всего лишь 48 лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что легендарный футболист заболел коронавирусом.
Как мы ранее писали, в жутком ДТП погиб известный футбольный тренер.
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