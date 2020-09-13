Во Львове подрости забили до смерти старика [ Редактировать ]
Во Львове, правоохранители задержали двух подростков, которые забили до смерти 71-летнего мужчину и нанесли тяжкие телесные повреждения его 64-летнему товарищу. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По данным правоохранителей, в полицию поступило сообщение о том, что в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого находится тело мужчины с признаками насильственной смерти. Оперативная группа обнаружила тело мужчины, а в соседней комнате лежал еще один мужчина с многочисленными телесными повреждениями, но живой.
Медики оперативно госпитализировали пострадавшего в больницу, он находится в коме.
Как заявил глава полиции Львовщины Василий Виконский, множественные травмы погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их.
Проведенными мероприятиями было установлено, что телесные повреждения погибший и его товарищ могли получить во время конфликта с неизвестными мужчинами, которые жестоко избили их.
Также, Виконский заявил, что через несколько часов после инцидента правоохранители установили личности и задержали двух подростков, которые могут быть причастны к данному приступлению.
Благодаря профессиональной и слаженной работе сотрудников всех подразделений полиции, а также четкой координации действий, уже через несколько часов оперативники уголовного розыска Шевченковского отдела полиции установили личности и задержали 16-летнего львовянина и жителя Жовковщены в возрасте 18 лет, причастных к совершению этого преступления
Стоит отметить, что злоумышленники были задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет им меры предосторожности.
Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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