Бюджет-2021 должен быть бюджетом социальной справедливости и развития. Об этом, выступая на Согласительном совете в понедельник, 14 сентября, заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"На этой неделе начинается бюджетный процесс. Очень важно, чтобы этот проект бюджета не повторял ошибки предыдущих бюджетов, в которых увеличивались выплаты силовым структурам и чиновникам, а социальные расходы замораживались", - отметил народный депутат.

В частности, Юрий Бойко обратил внимание на неспособность правительства обеспечить финансирование жизненно важных сфер.

"Правительство набирает долги, но не может обеспечить полноценное финансирование жизненно важных сфер. За семь месяцев текущего года медицина недополучила треть бюджетных средств. На поддержку экономики выделено на 40% меньше плана. При этом государственный долг вырос с 50 до 60% ВВП", - сказал он.

Также, по словам Сопредседатели фракции, за те полгода, которые в Украине продолжается карантин, власть не смогла подготовить страну к медицинским и социально-экономическим вызовам.

"Правительство ведет безответственную политику с карантинными зонами. Но вместо поддержки, местным властям из Киева идут только обвинения, угрозы и давление. Ответом на такое равнодушие становятся социальные протесты отчаявшихся и обедневших людей", - отметил парламентарий.

Поэтому перед началом работы над государственным бюджетом на следующий год фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" хочет услышать подробный отчет правительство о ситуации, которая сложилась в стране.

"Мы видим, что правительство не справляется со своими обязанностями. Власть набрала обязательств перед кредиторами и теперь хочет их быстро протолкнуть. Такой сценарий не пройдет. Вся страна должна увидеть и услышать, что делал Кабинет министров Дениса Шмыгаля. Почему не остановлена ​​медицинская реформа? Куда потрачены средства бюджетного фонда борьбы с эпидемией? Сколько денег уже закопано в землю?" – подчеркнул политик.

И, по словам Юрия Бойко, фракция ОП-ЗЖ в бюджетном вопросе будет принципиальной.

"Мы будем добиваться, чтобы государственные средства шли на нужды украинских граждан и национальной экономики, а не на обогащение финансовых спекулянтов и прибыль внешних кредиторов", - сказал Сопредседатель фракции.

"Прежде всего, мы будем требовать увеличения финансирования медицины до 6% ВВП. Это тот минимум, который необходимо заложить, чтобы обуздать эпидемию и преодолеть последствия так называемой медицинской реформы. Необходимо увеличить финансирование жилищно-коммунальных субсидий и упростить их получение, повысить размер всех социальных выплат. Учитывая рост цен на газ и тарифы - это критически важно для борьбы с бедностью. Увеличить бюджетную поддержку регионов и местного самоуправления. Чтобы противостоять эпидемии и кризису, деньги должны поступать на места, а не оседать в кошельках иностранных консультантов и правительственных чиновников. Должны быть увеличены расходы на развитие экономики. Распродажа стратегических предприятий, обеспечивающих поступления в госбюджет, должна быть остановлена. Бюджет на 2021 год должен быть социальным и направленным на поддержку и развитие экономики", – резюмировал Юрий Бойко.