Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность бунтов среди местного населения на оккупированной территории Донбасса. Об этом он заявил в интервью Wiener Zeitung.

Также президент отметил, что многие местные жители недовольны уровнем жизни на оккупированной территории.

Президент заявил, что шахтеры Донбасса не получают нормальную заработную плату и вынуждены платить за воду и электричество по завышенной цене.

Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки.

При этом президент не хочет возникновения внутреннего конфликта на Донбассе.

Я знаю, что там много украинцев в душе. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Там много людей, которые думают проукраински.

Ранее Зеленский назвал основное достижение Нормандской встречи.