Зеленский заявил о бунтах граждан на Донбассе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможность бунтов среди местного населения на оккупированной территории Донбасса. Об этом он заявил в интервью Wiener Zeitung.
Также президент отметил, что многие местные жители недовольны уровнем жизни на оккупированной территории.
Президент заявил, что шахтеры Донбасса не получают нормальную заработную плату и вынуждены платить за воду и электричество по завышенной цене.
Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки.
При этом президент не хочет возникновения внутреннего конфликта на Донбассе.
Я знаю, что там много украинцев в душе. Я не хочу, чтобы они умирали. Этим людям нелегко, многие исчезают в тюрьмах, потому что отмечают такие праздники, как День Независимости Украины. Там много людей, которые думают проукраински.
Ранее Зеленский назвал основное достижение Нормандской встречи.
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