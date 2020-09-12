Президент Украины Владимир Зеленский, 12 сентября, прокомментировал встречу советчиков "нормандской четверки", которая 11 сентября сосоялась в Берлине, назвав ее основным достижением - решение о продлении режима тишины на Донбассе. Об этом Зеленский сообщил на брифинге в Одессе.

По словам Президента, делегации стран "Нормандской четверки" на переговорах не поставили точку во многих вопросах.

Поэтому, как заявил Президент Владимир Зеленский, будет еще одна встреча на уровне советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

Самое главное решение, которое сегодня есть, – это соблюдение и продление режима тишины. Доволен ли я на сто процентов? Нет. Была боевая потеря? Да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать

Он отметил, что такого длительного режима прекращения огня на Донбассе не было за все годы войны.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак акцентировал внимание на том, что украинская делегация вернулась с переговоров с главным результатом – была получена безоговорочная поддержка режима прекращения огня со стороны всех участников Нормандского формата.

"Тишина" будет продолжаться, несмотря на попытки ее сорвать. А такие попытки были, и мы это признаем. К сожалению, прекращение огня не устраивает не только наших врагов извне, но и внутри страны не всем нужен мир

Он также напомнил, что решение о прекращении огня было принято в рамках Минского процесса, а сейчас это решение получило поддержку от представителей стран "Нормандской четверки".

Как сказал господин Президент, это самый долгий период прекращения огня в течение всей войны. Для нас это очень важно

Андрей Ермак также отметил, что на этой встрече на уровне советников впервые за последние годы присутствовали представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе – специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау и глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

Это значит, что взаимодействие и скоординированная работа двух форматов (Минского и Нормандского переговорных форматов. – Ред.) вышла на еще более высокий уровень. И мы ожидаем от этого конкретных результатов уже на ближайшей неделе – 15 сентября, когда состоится видеоконференция ТКГ

Также, по его словам, была достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного Креста к украинским гражданам на неподконтрольных территориях.

Мы ожидаем, что это очень ускорит процесс возвращения наших граждан. Вы знаете, что у нас есть такое задание от Президента, и это наш приоритет

Руководитель Офиса Главы государства отметил, что уже с понедельника команды советников начнут работать над подготовкой следующей встречи, которая должна состояться в течение нескольких недель

Напомним, 11 сентября в Берлине состоялась встреча советников "нормандской четверки".

Читайте также, Кравчук заявил, что сегодня минские договоренности выполнить невозможно.