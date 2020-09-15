Уже 18-19 сентября в Украине ожидается сильное похолодание. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Погодные изменения произойдут из-за вторжения арктического воздуха.

Так, в западных, северных, восточных и центральных областях ночью температура опустится до 2-8° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3° (18 сентября заморозки только на Волыни, Львовщине, Ривненщине и Тернопольщине), днем до 9-15° тепла. В южной части и на Закарпатье ночью до 5-10° тепла, днем до 14-19°.

Средняя суточная температура воздуха в Украине снизится на 10-12°.

Кроме того, украинцев предупредили о порывах северного ветра 15-20 м/с. Ожидается, что 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода, а 23-25 сентября нас ждет постепенное повышение температуры.

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