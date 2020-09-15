Зеленский прокомментировал возможность переноса ТКГ в Австрию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию можно будет после стабилизации в Минске. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
"О переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Вы знаете, мне кажется что сегодня из-за COVID-19, честно говоря, не важно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в формате онлайн, видеоформате, и не встречаемся. Но вопросы, которые вы поднимаете, несмотря на то, что Австрия действительно нас очень поддерживает в этом вопросе и в санкционном вопросе, и мы за это благодарны", - сказал Президент.
По мнению Главы государства, говорить о переносе "Минских переговоров" пока рано.
"Такие вопросы о переносе сейчас слишком рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Беларуси", - отметил он.
Ранее мы писали, что Австрия готова стать помочь в урегулировании на Донбассе.
по теме
Глава МВД Израиля просит Зеленского пропустить хасидов из Беларуси
В письме израильский министр отмечает, что в течение двух недель на границе Украины со стороны Беларуси находится большая группа
Зеленский утвердил Стратегию нацбезопасности Украины
Соответствующий указ опубликован на сайте президента
Зеленский призвал Польшу восстановить могилу УПА
Владимир Зеленский во время разговора с лидером Польши Анджеем Дудой поднял вопрос исторической памяти
ЕС продлил персональные санкции против России
Санкции продлены еще на полгода
Пандемия COVID-19: Зеленский рассказал о проблемах больниц
Он отметил, что последствия легкомысленного отношения людей к COVID-19 "будет исправлять вся страна"