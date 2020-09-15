Президент Украины Владимир Зеленский считает, что говорить о переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию можно будет после стабилизации в Минске. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"О переносе заседаний Трехсторонней контактной группы из Минска в Австрию. Вы знаете, мне кажется что сегодня из-за COVID-19, честно говоря, не важно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в формате онлайн, видеоформате, и не встречаемся. Но вопросы, которые вы поднимаете, несмотря на то, что Австрия действительно нас очень поддерживает в этом вопросе и в санкционном вопросе, и мы за это благодарны", - сказал Президент.

По мнению Главы государства, говорить о переносе "Минских переговоров" пока рано.

"Такие вопросы о переносе сейчас слишком рано обсуждать, потому что мы ждем стабилизации очень сложной ситуации, которая происходит в Беларуси", - отметил он.

Ранее мы писали, что Австрия готова стать помочь в урегулировании на Донбассе.