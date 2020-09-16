На одному з підприємств Луцька переробляли крадену деревину та відправляли її до Євросоюзу. Сюди, кажуть у поліції, зловмисники звозили дуби, що незаконно рубали у заповіднику Цуманська пуща. Під час обшуку правоохоронці знайшли 60 дубових колод без жодних документів. Орієнтовна вартість деревини становить понад 100 тисяч гривень. Крадіїв лісу розшукують.

Юрій Ткачук, тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області: