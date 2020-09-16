У Луцьку переробляли крадену деревину та відправляли до Європи [ Редактировать ]
На одному з підприємств Луцька переробляли крадену деревину та відправляли її до Євросоюзу. Сюди, кажуть у поліції, зловмисники звозили дуби, що незаконно рубали у заповіднику Цуманська пуща. Під час обшуку правоохоронці знайшли 60 дубових колод без жодних документів. Орієнтовна вартість деревини становить понад 100 тисяч гривень. Крадіїв лісу розшукують.
Юрій Ткачук, тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області:
Ви самі бачите - виявлено ряд породи дуб. З бірками, які не відповідають дійсності, за якими зазначено, що там порода - сосна. І ряд різних - от яких, ви бачите. Які знаходяться без будь яких документів.
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