В среду, 16 сентября, в ходе заседания Конституционный Суд частично признал неконституционным закон о Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщает "Укринформ".

"КС признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ", - отметил источник агентства.

Уточняется, что суд признал не соответствующими Конституции нормы закона в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности директора НАБУ, определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, назначать на должность директора бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.