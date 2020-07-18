"Как будем власть захватывать?": НАБУ обнародовало записи разговоров судьи Вовка (видео) [ Редактировать ]
Национальное антикоррупционное бюро обвиняет главу обвиняет главу Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
О подозрении сообщено председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
По версии следствия, преступная группа выносила решения "по заказу", а также в интересах политических элит и бизнес кругов. Для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций и физических лиц к своему же суду с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.
Согласно телефонным разговорам, которые опубликовало Бюро, Вовк и его заместитель Аблов разработали схему, которая предусматривала запрет выезжать за границу неугодным VIP-чиновникам после проведения президентских выборов в 2019 году. Таким образом глава ОАСК хотел "продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить экс-чиновникам".
На видео есть рассказ судьи Вовка о том, как он якобы передавал условия назначения в Высший совет правосудия пятому президенту Украины Петру Порошенко. Посредником якобы выступал бывший народный депутат Александр Грановский.
Также Вовк обсуждал с одним из своих подчиненных свое возможное участие во внеочередных выборах в совет ОАСК. В разговоре это звучит как "захват власти".
НАБУ выложило в сеть 45-минутное видео с разговорами судей Окружного административного суда Киева.
Ранее сообщалось, что глава Окружного административного суда Киева Вовк заявил, что дело НАБУ относительно судей ОАСК, - это личная месть директора НАБУ Артема Сытника из-за решения суда.
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