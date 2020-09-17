Президент Украины Владимир Зеленский просит Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Офис Генерального прокурора работать продуктивнее. Он требует больше правоохранительной конкретики.

Об этом президент написал на своем Telegram-канале.

Он просит "не раз в месяц" демонстрировать громкое дело, а системно показывать результат.

"Или нет? Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом - тишина. Это же о приговорах - о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А по этому - больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня", - написал он.

Ранее Зеленский прокомментировал возможность переноса ТКГ в Австрию.