В Киеве вооруженный мужчина угрожал журналистам [ Редактировать ]
В Печерском районе вооруженный ножом мужчина угрожал журналистам во время съемок сюжета.
об этом сообщает пресс-служба МВД.
Журналисты обратились в полицию. По предоставленным ориентированием спецназовцы за несколько минут задержали правонарушителя, на которого указали заявители. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника 1976 года рождения. Следоваители открыли уголовное дело по факту хулиганства.
Отмечается, что в случае доказательства вины, нарушителю грозит штраф от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Фото: Нацполиция
Ранее мы писали, что в Львовской области вооруженный злоумышленник напал на пограничника. Правоохранители осуществили предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали мужчину.
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