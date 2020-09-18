В Печерском районе вооруженный ножом мужчина угрожал журналистам во время съемок сюжета.

об этом сообщает пресс-служба МВД.

Журналисты обратились в полицию. По предоставленным ориентированием спецназовцы за несколько минут задержали правонарушителя, на которого указали заявители. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника 1976 года рождения. Следоваители открыли уголовное дело по факту хулиганства.

Отмечается, что в случае доказательства вины, нарушителю грозит штраф от 500 до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Фото: Нацполиция

Ранее мы писали, что в Львовской области вооруженный злоумышленник напал на пограничника. Правоохранители осуществили предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали мужчину.