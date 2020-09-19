"Образи тварин у світовій культурі": у Фельдман Екопарку відкрилася унікальна виставка артефактів [ Редактировать ]
"Звіриний стиль. Образи тварин у світовій культурі". У Харкові в галереї АВЕК відкрилася виставка загальнонаціонального масштабу. 350 артефактів різних епох та культур виставили поруч, об'єднавши їх анімалістичною темою. Деякі експонати з приватної колекції виставлені на широкий загал вперше не лише в Україні, а й у світі.
"Звіриний стиль", - так називається виставка, що відкрилась у галереї АВЕК. На ній представлені твори образотворчого, декоративно-прикладного та зброярського мистецтва, які або зображають певні види тварин, або оздоблені з використанням анімалістичних образів та мотивів. На початку експозиції - артефакти бронзового віку. Приміром, ось такий ритуальний пояс доскіфської епохи з міфічними звіро-людьми. Наші пращури відтворювали тварин, на яких полювали і якими захоплювалися.
Антон Городецький, директор "Фельдман Фемелі Музеум":
Лев - царь зверей. Конкретно лев изображается на восточном оружии и на европейском, английском оружии - на рукоятях - как царь зверей, как символ ярости. Например, бараны, верблюды и газели - часто символизирует упорство. Быки, кабан, медведь - это животные, у которых качества, которые мы наибольше ценим. Мы таким образом и хотим это качество как бы в себе усилить.
Трипільці звеличували бика, бо тільки він міг допомогти в нелегкому землеробстві й символізував завзятість. Кішки були на руків'ях мечей, на перснях і намистинах єгипетського фаянсу. А ось ця царська сокира з Еламу із зображенням вавилонського звіра та ножі-криси правителів Малайського архіпелагу представлені публіці вперше у світі. Всі вони з колекції відомого українського мецената Олександра Фельдмана, яку він збирав чверть століття. Каже: сподівається, що виставка надихне глядачів і на роздуми про проблеми екології.
Олександр Фельдман, народний депутат України, меценат, засновник МБФ "Фонд Олександра Фельдмана":
Слово экология уходит на какой-то дальний путь, и люди перестали задумываться о том, что мы живем в целостном мире. И букашки, лягушки и животные в лесах так же нам нужны, как и все остальное. Если не больше. И эта выставка, как мне кажется, обратит внимание людей, как жили раньше люди. Т.е. эта выставка - как люди использовали образ животного в своей жизни, т.е. животное и люди были настолько тесно переплетены, они не представляли свою жизнь вне животного мира. От загробного мира - опять же с животными, до каких-то радостных вещей, шуточных вещей, - везде человек использовал в своем понимании, в своем мировоззрении, в попытках создать что-то красивое, образ животного. По этому нам нельзя забывать, что мы живем на одной земле, и надо беречь всех и вся.
Загалом тут 350 експонатів. Змії на кинджалах, дракони - як підставки під зброю. Риба-ароматниця й риба-підвіска часів римської культури або ж порохівниця у вигляді клешні краба. Цікаво тут буде й малечі. Як символічні іконки-вказівники для дітей - над вітринами виставили іграшкових звірів, вони підказуватимуть, якій тварині присвячена кожна полиця. Виставка працюватиме з 10 ранку до 10 вечора і триватиме щонайменше місяць.
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