Британский футболист выпал из окна на отдыхе в Турции [ Редактировать ]
28-летний британский футболист Энтони Макдауэлл погиб во время отдыха в Турции. Об этом сообщает газета Metro.
Спортсмен прилетел в Стамбул вместе со своей девушкой. Он поселился в отеле в районе Бейоглу. На второй день после прибытия он выпал из окна номера, расположенного на седьмом этаже. Подробности смертельного инцидента не разглашаются, полиция ведет расследование.
Бывший клуб Макдауэлла "Саутсайд Юнайтед" уже выразил свои соболезнования семье и близким атлета.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси возглавил список самых богатых футболистов.
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