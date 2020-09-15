Ліонель Мессі очолив список найбагатших футболістів [ Редактировать ]
Ліонель Мессі найдорожчий футболіст світу. Рейтинг публікує журнал "Форбс". Капітан "Барселони" за рік заробив 126 мільйонів доларів. На другій сходинці - його одвічний суперник Криштіану Роналду. В нього 117 мільйонів прибутку.
Роналду нещодавно забив сотий гол за збірну Португалії, до нього таке вдалося лише одному футболісту. А ось у Мессі нині напружені стосунки із клубом.
Через низку програшів нападник хотів покинути команду, але після перемов вирішив залишитися до кінця сезону.
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