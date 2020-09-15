Месси решил остаться в "Барселоне" - СМИ

25 августа Месси уведомил каталонский клуб о намерении покинуть его в нынешнее трансферное окно. Нападающий сможет покинуть "Барселону" только за 700 млн евро или при перепродаже его другому клубу