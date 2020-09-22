Генассамблея ООН впервые соберется в онлайн-режиме [ Редактировать ]
Генеральная ассамблея ООН в этом году впервые проведет собрание онлайн. Допустят только по одному дипломату от 193 стран, а главы государств будут выступать в онлайн-режиме. Об этом сообщает сайт организации.
Указано, что большинство мероприятий будут проходить виртуально. Мировые лидеры выступят с записанными речами.
От каждой из 193 стран-участниц допустят только по одному представителю каждой страны в зал Генассамблеи. Встреча в зале состоится с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. На неделе Генассамблеи этом году не будет рукопожатий и объятий.
Отмечается, что встречи на высоком уровне начались с 21 сентября с празднования 75-летия ООН и официального принятия декларации, одобренной всеми странами-членами. Мировые лидеры и представители более чем 180 стран сделают трехминутные видеообращения.
Во вторник, 22 сентября, состоится открытие виртуального заседания Генассамблеи высокого уровня, которое начнется с выступления генсекретаря.
Выступления в ходе так называемых общих дебатов продлятся до 26 сентября. А после двухдневного перерыва все мероприятия завершатся утром 29 сентября. В первый день общих прений, 22 сентября, ожидаются выступления президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и лидер Китая Си Цзиньпина.
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