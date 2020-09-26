Спортивне змагання на вшанування пам'яті. В Одесі стартувала традиційна "Сотка" - це піший перехід та велосипедне ралі по 100-кілометровому рубежу навколо міста. Свято проводять ще з вісімдесятих років минулого століття.

Зазвичай "Сотку" проводить у квітні - у День визволення Одеси від нацистських загарбників. Але навесні країна була на карантині, тому захід перенесли на вересень. Цього року тут 2 тисячі учасників з усіх регіонів. Марафонці мають пішки подолати 100 кілометрів за добу, а велосипедисти - за десять годин.

Ольга Охлопкова, організаторка пішого переходу:

Все хотят финишировать, у многих ассоциируется финиш с эмоциональным каким-то взрывом, поэтому тут главное - дойти, преодолеть себя! Возраст участников - от четырнадцати лет (ну, понятно с разрешения родителей) - и восемьдесят, девяносто - кто может - тот может идти!

Маршрут пролягає так званим "Поясом Слави" навколо Одеси - це історичний рубіж, прокладений місцями оборони міста від загарбників у 1941 році. Уже багато років до "Сотки" приєднується й "Опозиційна платформа - За життя" на чолі з народним депутатом, одеситом Миколою Скориком.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я думаю, что, такое мероприятие, которое появилось еще далеко в советские годы - оно очень важное, оно осталось во времена Независимости. И мне кажется, что вот те ребята, кто участвуют в этом деле - они одновременно и выступают за здоровый образ жизни, и отдают дань своим дедам, прадедам - кто защищал наш город, нашу страну от немецко-фашистских захватчиков.

Опозиціонери беруть участь у велосипедному ралі. Перед стартом поклали квіти до пам'ятника Невідомому матросові. Кажуть, приємно, що серед учасників туристично-спортивного заходу так багато молоді.

Роман Сеник, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Для нас это важно. Потому что мы хотим, чтобы люди присоединялись к нам, мы хотим, чтобы люди были социально активны, чтобы люди принимали участие в изменении города, области - и таким образом мы демонстрируем, что у нас большая молодая команда, среди нас есть много профессиональных людей, которые хотят и будут что-то менять в этом городе. По этому мы здесь!

І ось, нарешті, лунає команда "старт": спортсмени - аматори і професіонали - вирушають до передмістя, де розпочнеться забіг. Підсумки будуть відомі сьогодні ввечері та завтра зранку.