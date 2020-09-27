В Вооруженных силах Украины за сутки зафиксировали 40 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Всего болезнью страдает 601 человек, при этом 2151 военнослужащий выздоровел.

По состоянию на 10:00 27 сентября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 601 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 2151 человек, летальных случаев - 10.

Отмечается, что из новых больных в учреждениях здравоохранения находится девять человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заболел коронавирусом. Генерал находится на самоизоляции.