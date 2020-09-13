В ВСУ увеличивается заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
В Вооруженных силах Украины более 600 человек болеют коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.
По их словам, за минувшие сутки зафиксировали 31 новый случай коронавируса
За прошедшие сутки зарегистрировано 31 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
Отмечается, что по состоянию на 13 сентября в ВСУ COVID-19 болеет 650 человек. За время пандемии выздоровели 1535 человек, летальных исходов зарегистрировано шесть.
Ранее мы писали, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заразился коронавирусом. Генерал несколько недель прибывает на самоизоляции.
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