У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

По его словам, Хомчак уже две недели находится на самоизоляции.

Отмечается, что состояние здоровья генерала находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее мы писали, что митрополит ПЦУ заразился коронавирусной инфекцией. У священнослужителя отсутствовали симптомы и повышенная температура.