Главнокомандующий ВСУ заразился коронавирусом [ Редактировать ]
У главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака обнаружили коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщает начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.
По его словам, Хомчак уже две недели находится на самоизоляции.
Отмечается, что состояние здоровья генерала находится в удовлетворительном состоянии.
Ранее мы писали, что митрополит ПЦУ заразился коронавирусной инфекцией. У священнослужителя отсутствовали симптомы и повышенная температура.
по теме
Шмыгаль рассказал, на сколько увеличат доплаты медикам
Кабмин продолжает готовить медучреждения, в частности это касается обустройства койкомест для зараженных коронавирусом
Суд вынес решение на счет украинского фейка о коронавирусе
Она поделилась неправдивой информацией о вакцине
К ослаблению карантина не готовы почти двадцать регионов
Там значительно превышается показатель заболеваемости на 100 тысяч человек.
Коронавирус "приумножил" госпитализацию в Украине
Такую информацию сообщил Максим Степанов