Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 41,63 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,69%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,96 доллара за баррель, потеряв 0,72%.

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