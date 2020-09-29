Одразу чотири медалі здобула українська збірна на Чемпіонаті Європи з юнацького веслування. І це вперше за всю історію незалежності наші спортсмени привезли додому аж два золота та дві бронзи. Зустрічала переможців - наша Олена Логінова.

Ось так оплесками, а потім обіймами та квітами зустрічають українську збірну з юнацького веслування в аеропорту "Бориспіль". Спортсмени щойно повернулися з Чемпіонату Європи - переможцями.

Павло, золотий призер Чемпіонату Європи з академічного веслування:

Это моя первая Європа и когда мы приехали первые на финиш, честно я сразу даже не поверил. Я долго еще потом без эмоций был, потому что не верил, что у нас получилось.

Юрій, бронзовий призер Чемпіонату Європи з академічного веслування:

Враження просто неймовірні. Ми боролись за країну в першу чергу. І завоювали цю бронзу.

Два золота і дві бронзи. Така перемога вперше за історію незалежності. На чемпіонаті нашу збірну представляли 24 спортсмени, всього п'ять екіпажей. Це одна з команд, яка здобула золото, дівоча четвірка.

Яна, золота призерка Чемпіонату Європи з академічного веслування:

Я рулевая, командую лодкой. Девочки большие молодцы, благодяря им, благодаря стараниям тренерам, мы старались для Украины.

Юлія, золота призерка Чемпіонату Європи з академічного веслування:

Мы хотели победить и нам это удалось. Мы были каждый друг за друга.

Чемпіонат із академічного веслування серед юніорів проходив у Белграді. Змагалися спортсмени з 27 країн. Як усе було, видно на цих кадрах. Ось до перемоги йдуть наші хлопці. І першими перетинають фініш. Результат - золото.

Андрій Вінграновський, президент Федерації академічного веслування України:

Це перші змагання, перший чемпіонат Європи, де наша збірна юнацька привезла дві золоті медалі. Приїхала вся еліта юнацька Європи. І приємно відзначити що наші команди у нас було п'ять човнів, змагалися - чотири з них отримали медалі. Виходить 80% коефіцієнт корисної дії.

Віталій Раєвський, заслужений тренер України:

Отобранные лучшие спортсмены, лучшие спортсмены гребцы в Украине. То есть я поздравляю и ребят, желаю счастья, здоровья, успехов в дальнейшем.

Тепер спортсмени зможуть трохи відпочити, а потім знову тренування.