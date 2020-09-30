На Прикарпатті мітингували вчителі. На вулицю педагогів вивело безгрошів'я. Державної субвенції, яку вони отримали на зарплати, не вистачає. А щоб покрити нестачу - у вчителів просто забрали частину надбавок. Освітяни обурені, вимагають - повернути їм зароблене, і виділити кошти, яких бракує.

Чи почули педагогів чиновники? І чому немає грошей? - з'ясовували наші журналісти.

Мар'яна Степанівна - вчителька малювання. Тут, у Болехівському ліцеї, працює вже понад двадцять п'ять років. Попри солідний стаж отримує не повні дев'ять тисяч зарплати. Із яких левова частка - надбавки.

Мар'яна Соболь, вчителька образотворчого мистецтва Болехівського академічного ліцею №1:

Є в мене звання старший вчитель, відповідно є доплата. Доплата є за стаж роботи. Звичайно,що сюди ще входить за престижність праці, яка оплачувалася до 20 відсотків, і доплата за ось цей кабінет.

Та з вересня - частину надбавок забрали: за кабінети - повністю, а за престижність знизили - до 5 відсотків. Тож - мінус дві тисячі від і так скромної суми.

Надбавки зняли з усіх працівників, каже директор. Школі на зарплати до кінця року - не вистачає майже півтора мільйона гривень освітньої субвенції. Про нестачу було відомо ще на початку року. Тож обласні та міські чиновники ще з січня засипали школу листами - вимагали урізати педагогам частину надбавок.

Андрій Романюк, директор Болехівської загальноосвітньої школи I-III ст. №1:

Тоді ми не погодилися на те, щоб зменшувати престижність. Відповідно був присланий лист рекомендація, підписаний Федоровим, щоб обмежувати різні надбавки виплати. Директори були вимушені підписати накази.

Повернути надбавки та додати кошти субвенції, яких не вистачає: з такими вимогами вчителі Болехова нині прийшли до міськради.

На зарплати освітянам Болехова до кінця року не вистачає майже п'ять мільйонів - кажуть у профспілці. І така ситуація з 2018 року, відколи й запровадили нову формулу нарахування освітньої субвенції.

Ігор Берізко, голова Болехівської міської організації профспілки працівників освіти і науки:

Суть формули, якщо є місто і є села там має бути 21 наповнюваність дітей в класі. Якщо є саме місто - 25. Ну воно нам не підходить, заміну теж треба робити, індивідуальна форма навчання вона теж не вкладена в цій формулі і в результаті у нас получається дефіцит бюджету.

У міськраді кажуть: із січня звертаються до обласних і столичних чиновників, аби ті вирішили фінансове питання. Відповідь одна - шукайте гроші на місцях або ж економте.

Богдан Мельник міський голова Болехова:

Ми напряму напрявляли листи до міністерства освіти, де нам відповідали, що це не є проблема їхня, це проблема наша. Ми самі маємо вишукувати способи.

Учителі кажуть: вони вже напрацювали зміни до формули освітньої субвенції. Пропонують такі міста, як Болехів, прирівняти до ОТГ. Це дасть змогу уникнути недостачі. І сподіваються, що в уряді їх таки почують.