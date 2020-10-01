У США змінять правила президентських дебатів [ Редактировать ]
Спеціальна комісія у Сполучених Штатах змінить правила президентських дебатів - рішення ухвалили після суперечки Дональда Трампа і Джо Байдена у прямому ефірі. Під час зустрічі політики постійно сперечалися, говорило одночасно, перебивали та ображали один одного, попри прохання ведучого.
Тепер комісія хоче, зокрема, надати модератору право вимикати мікрофон, якщо учасник дебатів порушує правила. 7 жовтня на дебатах зустрінуться кандидати у віце-президенти США. Другий раунд між Трампом і Байденом відбудеться 15 жовтня.
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